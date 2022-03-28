В Камешковском районе мужчина получил условный срок за поджог личного автомобиля сотрудника полиции. В ноябре 2020 года мужчина на фоне личной неприязни к сотруднику полиции нанес

В Камешковском районе мужчина получил условный срок за поджог личного автомобиля сотрудника полиции. В ноябре 2020 года мужчина на фоне личной неприязни к сотруднику полиции нанес множественные удары по кузову его личного автомобиля. После этого, мужчина попросил знакомого облить автмобиль бензином. «Выполняя указание К., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взяло