Памяти первого космонавта Земли. В Киржачском районе на месте гибели Юрия Гагарина и его лётного...

Памяти первого космонавта Земли. В Киржачском районе на месте гибели Юрия Гагарина и его лётного наставника Владимира Серёгина состоялся траурный митинг. Возложить цветы к монументу приехал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об исторической памяти и проектах ближайшего будущего- в репортаже Максима Калашникова.- Он сказал "поехали", он взмахнул рукой.Несмотря на "нелетную погоду" вспомнить первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серёгина приехали сотни людей. 27 марта 1968 года в ходе испытательного полёта их самолет разбился в Киржачском районе близ деревни Новосёлово. Митинг на месте гибели героев Советского Союза проходит ежегодно.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- К сожалению, трагический случай оборвал жизнь двух лучших лётчиков-испытателей. Но мы, благодарные потомки и, уверен, все люди земли, всегда будут помнить подвиг героев.Для многих наших соотечественников Юрий Гагарин стал символом безграничных возможностей человека. На примере подвига великого космонавта воспитано не одно поколение. А Борис Волынов- сегодня он единственный из космонавтов того, самого первого отряда, вспоминает о Юрии Алексеевиче как о добром друге.Борис Волынов, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:- Юра по характеру был очень хороший человек и очень быстро знакомился с людьми, оставался в близких отношениях на долгие-долгие годы, как потом показала жизнь.Цветы к мемориалу возлагает глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Гагарина он называет эпохой. Сегодня, когда запад предпринимает попытки "переписать" историю, страна особенно должна помнить своих героев. Глава "Роскосмоса" подчёркивает: уже к 2025-ому году в России появится независимый спутниковый интернет. На орбиту предстоит вывести четырё аппарата системы связи. Запуск первого спутника запланирован на конец года. Также, по словам Дмитрия Рогозина, Россия готова и к импортозамещению на орбите, в случае выхода из Международной космической программы.Дмитрий Рогозин, глава корпорации "Роскосмос":- Мы будем делать более ускоренными темпами российскую орбитальную служебную станцию. Нашу новую орбитальную станцию, которая будет предполагать огромное количество новых функций, полезных для страны. Как с точки зрения оборонной безопасности, так и с точки зрения изучения всевозможных космических явлений, проведения научных экспериментов и так далее.Несмотря на вызовы и санкции, российские космонавты продолжают плановые тренировки. К выполнению любых задач готовы.Олег Кононенко, командир отряда космонавтов, Герой России:- Высокое чувство гордости за нашу страну, за наших героев вдохновляет нынешний отряд космонавтов на решение ещё более сложных задач и новых достижений в космосе. Мы были лидерами в космосе, есть и будем.Роскосмос пообещал региону помощь и в реконструкции мемориального комплекса в Новосёлове. Инициатором проекта был дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Средства необходимы серьёзные. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал "нагрузку и ответственность распределят".Максим Калашников, Егор Герасимов."Вести-Владимир"