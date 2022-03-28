В американских СМИ эксперты обвиняют Байдена в устаревших методах воздействия на другие страны.

В американских СМИ эксперты обвиняют Байдена в устаревших методах воздействия на другие страны.На днях президент США Джо Байден выступил перед своими европейскими партнерами по НАТО во время визита в Европу. Байден пообещал Евросоюзу поставку 50 млрд кубометров американского сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. Однако эксперты уверены, что американец просто врет своим коллегам, которых попросту бросил. Заместить российский газ Байден не сможет. Поэтому ему остается только разводить демагогии.Авторы статей китайских газет The Global Times Ян Шэн и Ван Хэни обвинили американского президента Джо Байдена в стремлении развалить Россию по сценарию распада СССР. Для этого США вводят санкции.Провокационные заявления президента США Джо Байдена против российского лидера Владимира Путина могут быть расценены как призывы к смене власти в другой ядерной державе. По словам аналитиков, в США это прекрасно понимают и поэтому отрицают такое значение слов Байдена, пишет .Аналитики при этом уверены, что американские власти не учитывают один важный аспект. Их идеи давно не работают так, как это было во время холодной войны, и теперь их тактика вредит всему миру.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Россия и Украина договорились очно встретиться в Стамбуле для проведения переговоров по ситуации в двусторонних отношениях.