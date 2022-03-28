Поставщик тепла задолжал 30 работникам.

В Кольчугино компания-поставщик тепла и горячей воды задолжала 30 работникам более 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Судебные приставы получили бумаги о взыскании с коммунального предприятия долгов по зарплате. Однако ОООшка не торопилась перечислять жалованье сотрудникам. Службе пришлось прибегать к мерам принудительного характера.Ведомство наложило арест на дебиторскую задолженность за газ, которая сформировалась у местного МУПа. Пристав также вынес постановление о взыскании средств.В результате ресурсоснабжающая организация образумилась и выплатила причитающиеся людям оклады.