Во Владимирской области с коммунальной компании взыскали более 1,5 миллионов рублей задолженности по заработной плате в пользу работников предприятия. С начала года в отделение судебных
<a href="https://33live.ru/novosti/28-03-2022-v-kolchuginskom-rajone-s-kommunalnoj-kompanii-vzyskali-bolee-15-millionov-rublej-zadolzhennosti-po-zarplate.html" target="_blank">В Кольчугинском районе с коммунальной компании взыскали более 1,5 миллионов рублей задолженности по зарплате</a> - Во Владимирской области с коммунальной компании взыскали более 1,5 миллионов рублей задолженности по заработной плате в пользу работников предприятия. С начала года в отделение судебных
[url=https://33live.ru/novosti/28-03-2022-v-kolchuginskom-rajone-s-kommunalnoj-kompanii-vzyskali-bolee-15-millionov-rublej-zadolzhennosti-po-zarplate.html]В Кольчугинском районе с коммунальной компании взыскали более 1,5 миллионов рублей задолженности по зарплате[/url] - Во Владимирской области с коммунальной компании взыскали более 1,5 миллионов рублей задолженности по заработной плате в пользу работников предприятия. С начала года в отделение судебных