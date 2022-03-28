Во Владимирской области с коммунальной компании взыскали более 1,5 миллионов рублей задолженности по заработной плате в пользу работников предприятия. С начала года в отделение судебных

Во Владимирской области с коммунальной компании взыскали более 1,5 миллионов рублей задолженности по заработной плате в пользу работников предприятия. С начала года в отделение судебных приставов по Кольчугинскому району Управления ФССП России по Владимирской области начали поступать исполнительные документы о взыскании с предприятия по распределению пара и горячей воды долгов по оплате труда. За защитой своих