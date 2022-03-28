Победителей прославленная спортсменка традиционно награждает лично. За состязаниями на льду...

Победителей прославленная спортсменка традиционно награждает лично. За состязаниями на льду наблюдала наша съёмочная группа.На льду дворца спорта "Ковровец" жарко. За престижную награду, "Кубок Ирины Слуцкой", борются около трехсот юных фигуристов от 5 до 15 лет. Это 34 города и 3 региона России. Для многих из них турнир - прыжок во взрослую спортивную карьеру. Как, например, для этой тройки призеров- все они из Нижнего Новгорода. В следующем году владимирским фигуристкам придется стараться сильнее.Милана Горицкова, участница "Кубка Ирины Слуцкой" (г. Нижний Новгород):- Хочется ещё раз прокатать произвольную программу, исправить все ошибки.Варвара Троицкая и Елена Антонова, участницы "Кубка Ирины Слуцкой" (г. Нижний Новгород):- Мы прошли через много грустного, так и радостного. Старались, занимались очень долго, и очень приятно получить свои заслуженные медали.- Да, мы прошли и через травмы, и через вывихи, но все равно возвращались на лед, тренировались, набирались форму.Победитель среди юношей, Иван Сазонов, занимается фигурным катанием с 3-х лет. И сегодня ему есть, чем гордиться.Иван Сазонов, участник "Кубка Ирины Слуцкой" (г. Чебоксары):- Ну я чувствую облегчение и то, что хочется ещё. Очень хочется работать над другими более сложными элементами. Я хочу стать профессиональным олимпийским чемпионом.Владимирская земля для Ирины Слуцкой - второй дом. Она часто приезжает в регион на сборы, здесь у нее своя публика и свои воспитанники. Как говорит Ирина, хорошо, что есть возможность тренироваться даже в самых отдаленных уголках родины. Однако предупреждает: "Дайте возможность ребенку выбирать". Не все умеют работать в команде. Даже своему сыну она разрешила не заниматься хоккеем, который ему наскучил, ведь в спорте без удовольствия никуда.Ирина Слуцкая, серебряный призёр Олимпиады, заслуженный мастер спорта России, организатор турнира:- Если ребенку это, действительно, интересно, если ребенку это нравится, если ребенок этим горит, то, конечно, где-то его там пожурить можно, но ты, как взрослый, прекрасно понимаешь, что сегодня ребенок поплакал, ты его пожурил, потом обнял, поцеловал, и на следующий день этот ребенок вскочил, схватил коньки, и сказал: "Я пошел на тренировку! Если же каждый день это каторга и мучение, тогда взрослому стоит задуматься, зачем вы это делаете.Болеют за юных спортсменов родители. Напряжение заметно. Но не стоит относиться к "проигрышу" ребенка слишком серьезно, - говорит отец одной из участниц.Алексей Захаров, отец фигуристки:- Года в 2 она говорила: мама, папа и конечки. Вот с тех пор мы на конечках уже 8 лет. Надо побороть свои нервы, потому что перед каждым стартом переживаешь за ребенка, чтобы все получилось, чтобы не упала, не травмировалась. Стараемся преподнести немножко в шутку все. Как будто мы на тренировке.Чтобы стать профи, рассказывает Ирина Слуцкая, пятилетнему спортсмену придется тренироваться до 13 лет. И такой нелегкий выбор нужно сделать осознанно. Хотелось бы верить, что эти соревнования станут хорошим стартом для ребят, говорит спортсменка. Фигуристок Владимирской области она считает очень сильными. Так ли это, покажут следующие соревнования в Судогде.Любовь Клюквина, Александр Чунаев."Вести-Владимир"