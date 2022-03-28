Несколько серьёзных аварий с погибшими и пострадавшими произошли в минувшие выходные на дорогах...

Несколько серьёзных аварий с погибшими и пострадавшими произошли в минувшие выходные на дорогах области. Виной стали неблагоприятные погодные условия.Так 26 марта в Юрьев-Польском районе водитель УАЗа не справился с управлением, улетел в кювет и перевернулся. Пострадавшим потребовалась деблокировка. Водитель погиб, три пассажира госпитализированы.В Александровском районе около деревни Татьянино из-за гололёда фура вылетела в кювет и сложилась пополам.Ещё одно серьёзное ДТП произошло на границе Владимирской области у деревни Душищево. В соцсетях сообщают, что столкнулись более 10 машин. Есть пострадавшие.А в Камешковском районе легковой автомобиль налетел на отбойник. Машину буквально прошило насквозь. Известно о двух пострадавших, среди них один ребёнок.