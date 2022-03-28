В понедельник, 28 марта, в Муроме загорелась крыша дома. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Сообщение в пожарную охрану было совершено не своевременно и на

В понедельник, 28 марта, в Муроме загорелась крыша дома. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Сообщение в пожарную охрану было совершено не своевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. «Сотрудниками МЧС было сформированы два звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Существовала угроза распространения огня по всему дому», – передает