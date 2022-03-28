Сегодня в 10.09 на пульт дежурного поступил звонок с сообщением о пожаре в жилом доме в городе...

Сегодня в 10.09 на пульт дежурного поступил звонок с сообщением о пожаре в жилом доме в городе Муроме (улица Ленина, д. 39).На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Сотрудниками МЧС было сформированы два звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Существовала угроза распространения огня по всему дому. Пожарные ликвидировали горение на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.Как пишет издание Муром24, это дом 1870 года постройки, где в 1959 году была проведена реконструкция. Он рассчитан на 5 квартир. Как сообщили в Управлении жилищной политики, фактически в доме были жилыми две квартиры. Пострадавшим администрация округа предоставит временное жильё.