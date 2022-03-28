В субботу, 26 марта, в Селивановском районе в поселке Красная Горбатка произошел страшный пожар с пострадавшими. «На момент прибытия подразделений наблюдался дым с 1-го этажа дома.

В субботу, 26 марта, в Селивановском районе в поселке Красная Горбатка произошел страшный пожар с пострадавшими. «На момент прибытия подразделений наблюдался дым с 1-го этажа дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки, тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире и оперативно ликвидировали горение на площади 6