В американских СМИ эксперты обвиняют Байдена в устаревших методах воздействия на другие страны.

В американских СМИ эксперты обвиняют Байдена в устаревших методах воздействия на другие страны.Авторы статей The Global Times Ян Шэн и Ван Хэни обвинили американского президента Джо Байдена в стремлении развалить Россию по сценарию развала СССР. Для этого США вводят санкции.Провокационные заявления президента США Джо Байдена против российского лидера Владимира Путина могут быть расценены как призывы к смене власти в другой ядерной державе. По словам аналитиков, в США это прекрасно понимают и поэтому отрицают такой подтекст в словах политика, пишет .По словам авторов статей, Америка хочет не только развалить Россию, но и превратить Украину в болото, "чтобы Россия продолжала истекать кровью", а граждане России в итоге сдались бы и выбрали бы проамериканский режим."Все санкции, стигматизация и демонизация Путина и России служат одной ключевой цели — заставить ее снова рухнуть", – сказал директор института международных отношений Китайского народного университета в Пекине.Аналитики при этом уверены, что американские власти не учитывают один важный аспект. Их идеи давно не работают так, как это было во время холодной войны, и теперь их тактика вредит всему миру.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Россия и Украина договорились очно встретиться в Стамбуле для проведения переговоров по ситуации в двусторонних отношениях.