В Судогодском районе местного жителя приговорили к 7,5 годам тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Судом установлено, что

В Судогодском районе местного жителя приговорили к 7,5 годам тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Судом установлено, что летом 2021 года между К. и его знакомым произошел конфликт из-за ревности. Мужчина нанес знакомому 2 удара в живот ножом и покинул квартиру. «Потерпевшему причинены телесные повреждения в виде двух проникающих