В Суздале завершилось первенство России по дзюдо. На татами «Суздаль Арены» сразились представители...

В Суздале завершилось первенство России по дзюдо. На татами «Суздаль Арены» сразились представители восьми федеральных округов, дзюдоисты до 15 лет.Участниками турнира стали 235 спортсменов. 13 команд юношей и 9 команд девушек. Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских Игр.высоко оценил уровень подготовки первенства и качество спортобъектов в регионе. Победителей соревнований ждут путевки на тренировочные сборы в Артек. Осенью там пройдут мастер-классы от лучших спортсменов страны. Владимирские спортсмены также стали призерами первенства. У девочек- серебро в демонстрации техники дзюдо, у мальчиков- бронза в командных соревнованиях. В ближайшее время в нашем регионе будет запущен в проект «Дзюдо в школу».