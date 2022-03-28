26 марта 2022 года в возрасте 97 лет ушел из жизни народный художник России - Константин...

26 марта 2022 года в возрасте 97 лет ушел из жизни народный художник России - Константин Александрович Прохоров, уроженец села Караваево Петушинского района Владимирской области, народный художник России, Заслуженный деятель искусств Украины.Его работы «Цветущий миндаль» и «Артековская бухта» были переданы Правительством СССР Джавахарлалу Неру и Индире Ганди.Константин Александрович Прохоров – человек-эпоха. Человек, прошедший вместе со своей страной почти десять десятилетий, разделивший весь ее сложный путь, вкусивший радость ее побед и горечь поражений, переживший не одну смену власти, режимов, поколений. Художник-живописец, автор книг и многих публикаций, участник выставок, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов – «Знак почета» и «Отечественной войны 2-ой степени», обладатель многочисленных медалей, дипломов, грамот, Почетный гражданин города Дмитрова.Фото: vk.com/