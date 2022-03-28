В субботу, 26 марта, в Юрьев-Польском районе у села Нестерово произошла страшная авария с погибшим и пострадавшими. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области: По предварительным

В субботу, 26 марта, в Юрьев-Польском районе у села Нестерово произошла страшная авария с погибшим и пострадавшими. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области: По предварительным данным, в субботу в Юрьев-польском районе 26 марта около 18: 00 на 97-киломентре автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский», 57 летний водитель автомобиля «УАЗ» допустил съезд в левый кювет по ходу движения с