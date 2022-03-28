Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Важный груз От одежды до игрушек. Гуманитарный груз для...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Важный грузОт одежды до игрушек. Гуманитарный груз для беженцев из Мариуполя и Волновахи от фонда Тимченко доставлен в регион.- Космос- НАШ!Космос- Наш! Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин- о реконструкции гагаринского мемориала и космических проектах будущего.- Кубок Ирины СлуцкойЮные звёзды фигурного катания. В Коврове завершился кубок на призы Ирины Слуцкой.