Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Важный груз
От одежды до игрушек. Гуманитарный груз для...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Важный груз
От одежды до игрушек. Гуманитарный груз для беженцев из Мариуполя и Волновахи от фонда Тимченко доставлен в регион.
- Космос- НАШ!
Космос- Наш! Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин- о реконструкции гагаринского мемориала и космических проектах будущего.
- Кубок Ирины Слуцкой
Юные звёзды фигурного катания. В Коврове завершился кубок на призы Ирины Слуцкой.