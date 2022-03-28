Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Важный груз
От одежды до игрушек. В регион доставлен...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Важный груз
От одежды до игрушек. В регион доставлен благотворительный груз для беженцев из Мариуполя и Волновахи.
- Новосёловский мемориал
В память о первом космонавте Земли и его лётном инструкторе. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал помочь в реконструкции мемориала в Новосёлове.
- Аксель к медалям
Аксель к будущим медалям. В Коврове прошёл турнир по фигурному катанию на кубок Ирины Слуцкой.