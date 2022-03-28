Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Мариупольцы в Коврове В Коврове дети из Мариуполя уже...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Мариупольцы в КовровеВ Коврове дети из Мариуполя уже отправились в школу. Как украинские беженцы начинают в тридцать третьем регионе новую жизнь?- Итоги от МЧСПодготовка к половодью, спасение пенсионерки на пожаре и соревнования по деблокировке пострадавших. Итоги недели от МЧС.- Юбилей полуторкиИ девяносто лет полуторке. Ветеран из Владимира Борис Павлов вспоминает о годах за баранкой легендарного грузовика.