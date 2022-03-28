Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи определила победителей конкурса Интернет -...

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи определила победителей конкурса "Интернет - пространство БЕЗопасности".Теперь проголосовать за лучшие работы можете вы. К участию приглашались учащиеся от десяти до восемнадцати лет. Посмотреть, что в итоге у них получилось, можно на сайте Областной библиотеки в разделе "Конкурс видеороликов". Чтобы проголосовать за понравившуюся работу, нужно зарегистрироваться или войти в Личный кабинет. Финалисты будут награждены призами и дипломами.Мы хотим, чтоб интернет был нам другом много лет. Будешь знать семь правил этих - смело плавай в интернете. Если что-то непонятно, страшно или неприятно - быстро к взрослым поспеши, расскажи и покажи! Не хочу попасть в беду, антивирус заведу! Тем, кто ходит в интернет, пригодится наш совет!