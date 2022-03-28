Представительница Владимирской области Елена Охапкина стала победительницей чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1. Соревнования проходили в Грозном. В них приняли участие более 450

Представительница Владимирской области Елена Охапкина стала победительницей чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1. Соревнования проходили в Грозном. В них приняли участие более 450 спортсменов из 44 регионов страны. Чемпионка занимается во владимирской спортивной школе олимпийского резерва №7 у тренеров Михаила Ильина и Феруза Карамхудоева. В кикбоксинге Елена Охапкина уверенно берёт одну вершину за другой.