На прошедшем с 22 по 27 марта Чемпионате России по кикбоксингу владимирская спортсменка Елена...

На прошедшем с 22 по 27 марта Чемпионате России по кикбоксингу владимирская спортсменка Елена Охапкина стала чемпионкой России в дисциплине «К1».Соревнования проходили в Грозном, их участниками стали более 450 спортсменов из 44 регионов страны.Чемпионка занимается во Владимирской спортивной школе олимпийского резерва №7 у тренеров Михаила Ильина и Феруза Карамхудоева, сообщает пресс-служба обладминистрации. В кикбоксинге Елена Охапкина уверенно берёт одну вершину за другой. В ноябре прошлого года она стала победителем первенства Европы покикбоксингу, проходившего в Черногории, опередив спортсменов из Греции, Сербии, Польши, Литвы, Италии, Швейцарии и России.Раздел К1 считается одним из наиболее зрелищных и сложных в кикбоксинге. Это самый популярный в мире формат кикбоксинга, его ещё называют «японским». Правила К-1 отличаются от классических, в сражениях больше от тайского бокса и других восточных направлений.Фото: vladimir-city.ru/