Команды были из трех районов области.

26 марта во Владимире в четвертый раз прошел этап всероссийского турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В этом году Владимирскую область представляли три команды: камешковский и ляховский детские дома, а также школа-интернат из Гусь-Хрустального. Они заняли 3, 4 и 5 место соответственно. Победила рязанская школа-интернат №26, на второй строчке расположилась Красносвободненская санаторная школа-интернат из Тамбовского района.Гусевская школа-интернат участвует в турнире уже во второй раз. В этом году команда выступила в обновленном составе. Из игроков, которые участвовали в прошлый год остался только один человек. Ребята не смогли занять призовое место, но их тренер — Владимир Штепа — не расстраивается, поскольку против них играли достойные спортсмены с опытом.«Ребята только пришли в команду, я сейчас их «обкатываю», учу пасу, удару, видению поля, игрока и так далее. Мы, конечно, готовились к этому турниру. Проводили дополнительные тренировки. Но все равно ребятам было сложно играть.Не буду лукавить, остальные команды выше классом, уровнем и постарше. У нас ребята маленькие и ростом, и по годам. Самому младшему 11 лет», — рассказал наставник.В следующем году Владимир Штепа планирует снова заявить своих подопечных на турнир. По его мнению, самое главное в этих соревнованиях — это спортивная атмосфера, которой зачастую не хватает ребятам.Да и сами игроки отмечают, что этот турнир — настоящий футбольный праздник, который дарит массу положительных эмоций. Кроме путевки в финал, где ребята будут бороться за поездку в футбольный лагерь, участники получают ценные и полезные спортивные призы вне зависимости от занятого места.Что касается турнира «Игра твоей мечты», то его, при поддержке Фонда президентских грантов, уже в четвертый раз проводит межрегиональная общественная организация «Клуб Волонтеров». Помощь юным спортсменам оказывают НКО «Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области» и БФ «Создадим будущее вместе».В этом году в соревнованиях участвуют около 60 команд из 22 регионов России. Игры распределены по восьми отборочным этапам, которые проходят во Владимире, Туле, Орле, Торжке, Калуге, Ростове-на-Дону, Красноярске и Санкт-Петербурге.Финал состоится 15 мая в Москве, где будут присутствовать именитые футболисты и тренеры. За кубок Чемпионов и поездку в футбольный лагерь поборются победители этапов. Самая сильная команда поедет на тренировочную базу в Сочи, где будет заниматься футболом с профессиональными тренерами. Также у ребят будет шанс попасть на просмотр в один из российских профессиональных футбольных клубов.