Школьников и студентов приглашают принять участие в Международной цифровой олимпиаде Волга...

Школьников и студентов приглашают принять участие в Международной цифровой олимпиаде "Волга IT-2022".Её задача - формирование кадрового резерва молодых специалистов в сфере информационных технологий. Среди дисциплин - "Веб-дизайн", "Мобильная разработка", "Прикладное" и "Серверное программирование". Участвовать могут молодые люди от 16 до 23 лет.Олимпиада проходит в два этапа - отборочный, он продлён до 31 мая, и финальный. Необходима регистрация на официальном сайте. По мнению экспертов, профессия программиста на рынке труда будет точно востребована в ближайшие пять-десять лет.