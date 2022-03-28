По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу.

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Довод». Генпрокуратура установила, что редакция разместила недостоверную информацию о военной операции в Украине, а также сведения, направленные на дискредитацию российской армии. Об этом журналисты сообщили в своём телеграм-канале.Тем не менее владельцы портала отмечают, что продолжат освещать текущую новостную повестку и надеются на сохранение посещаемости за счёт VPN.Доступ к ресурсу закрыт согласно , по требованию Генеральной прокуратуры от 26 марта 2022 года из-за нарушений федерального закона № 149-ФЗ.Напомним, что «Довод» появился в 2017 году. Летом 2020 года РКН отозвал у издания регистрацию в качестве СМИ. Интересно, что по данным «Медиалогии» сайт входил в ТОП-5 цитируемых средств массовой информации.