В минувшие выходные литераторы переизбрали председателя.

Владимирское отделение Союза писателей возглавил Юрий Павлов. В минувшие выходные литераторы переизбрали председателя.У бывшего руководителя Николая Лалакина истёк срок полномочий. Собравшиеся единодушно поддержали кандидатуру Юрия Павлова.Юрий Сергеевич – уроженец Владимира, известный поэт и прозаик. Он родился в 1950 году. Окончил факультет русского языка и литературы Владимирского пединститута, по окончании которого работал учителем сельской школы. Член Союза писателей России с 1995 года. Автор девяти книг.«Намерен сохранить всё лучшее, что есть. Есть задачи, цели, проблемы. Уверен, мы сможем сделать жизнь и творчество более заметным для региона», - подчеркнул он.В правление Союза также вошли: Валерий Волков, Вадим Забабашкин, Анатолий Евсеенко, Александр Капусткин, Юрий Поликарпов и Анатолий Шаров. В 2022 году организация отметит юбилей - ей исполнится 60 лет.