Нуждающиеся в социальном обслуживании владимирцы пожилого возраста или с инвалидностью могут...

Нуждающиеся в социальном обслуживании владимирцы пожилого возраста или с инвалидностью могут воспользоваться бесплатной услугой сиделки - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Департамент социальной защиты населения Владимирской области предлагает жителям города Владимира воспользоваться бесплатными услугами сиделки (помощника по уходу) в объёме 28 часов в неделю.Медицинскими противопоказаниями к предоставлению услуги «Сиделка» являются тяжёлые психические расстройства, эпилепсия, инфекционные заболевания, алкоголизм, венерические, хронические кожные заболевания, активные формы туберкулёза, гангрена конечностей, заболевания, вызванные вирусом иммунодефицита человека.Для предоставления услуги гражданину или его законному представителю необходимо обратиться в ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру». Заявление о предоставлении социального обслуживания на дому подаётся в письменной или электронной форме.Более подробную информацию об услуге «Сиделка» можно получить по телефонам:− 8 (4922) 54-55-73, 38-33-50 − Управление социальной защиты населения по г. Владимиру;− 8 (4922) 42-44-08 – ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения».Фото: администрация Владимирской области