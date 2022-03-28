В понедельник, 28 марта, во Владимире на улице Офицерская сгорел автомобиль. Огнеборцы оперативно выехали на место. Сообщение в пожарную охрану было совершено не своевременно и на момент

В понедельник, 28 марта, во Владимире на улице Офицерская сгорел автомобиль. Огнеборцы оперативно выехали на место. Сообщение в пожарную охрану было совершено не своевременно и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 4 кв. м. На пожаре пострадал мужчина 1963 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы