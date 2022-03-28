На место выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах произошедшего.

Во Владимире в сгоревшем дотла автомобиле пострадал мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Утром в 09-26 на улице Офицерской загорелась иномарка. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место происшествия. Спасатели оперативно потушили пламя на площади четыре квадратных метра. Во время ЧП пострадал мужчина 1963 года рождения.На место выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель разбирается в причинах произошедшего.