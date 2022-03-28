Двое жителей Гусь-Хрустального предстанут перед судом по обвинению в совершении кражи строительного...

Двое жителей Гусь-Хрустального предстанут перед судом по обвинению в совершении кражи строительного материала у работодателяВ декабре прошлого года в дежурную часть полиции Гусь-Хрустального обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже строительного материала с территории его организации. Со склада были похищены влагостойкие плиты на сумму 80 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления, которыми оказались работники организации – 37 и 56-летний местные жители.Один из подозреваемых работал на предприятии охранником, и ночью пропустил на территорию подельника, после чего тот, открыв склад, проник в помещение и похитил строительный материал. Мужчины погрузили похищенное в автомобиль и беспрепятственно вывезли с территории. Похищенные плиты злоумышленники продали.Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Которое в настоящее время направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: kartinkin.net/