По состоянию на 28 марта в медорганизациях 33-го региона действуют 1157 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 28 марта в медорганизациях 33-го региона действуют 1157 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 41,9 процента из них занято (485), свободны 672 койки. 14 человек с тяжелой формой болезни госпитализировано за последние сутки.128162 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 1089 человек.Напомним, что 28 марта заболели коронавирусом в области 168 человек.За период наблюдения в области отмечен 3344 летальных случая, в том числе 3 человека скончались за сутки.