С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146894 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 марта выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 50 человек. Ещё 39 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 30 - в Ковровском, 6 - в Петушинском, 4 - в Кольчугинском, 5 - в Александровском, 2 - в Юрьев-Польском, 18 - в Гусь-Хрустальном, 1 -в Судогодском, по 3 - в Собинском и Киржачском, 5 - в Камешковском, по 1 - в Вязниковском и Суздальском райнах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 146894 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40112 заболевших во Владимире, 17328 - в Ковровском районе и 16107 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.