В тренировках принимают участие сотрудники федеральных подразделений: Центр «Лидер», «Центроспас», АСЦ «Жуковский». Всего - порядка 70 спасателей.

На аэродроме «Добрынское» Владимирской области проходят учения МЧС по десантированию с вертолёта Ми-8. Высота - от 600 до 2500 метров. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.В тренировках принимают участие сотрудники федеральных подразделений: Центр «Лидер», «Центроспас», АСЦ «Жуковский». Всего - порядка 70 спасателей.«Они участвуют в ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций по всему миру. Навыки прыжков с парашютом крайне необходимы для эвакуации пострадавших с отрезанных территорий, а также доставки техники и грузов в зону ЧС», - уточнила Екатерина Мищенко.Кроме куполов, пожарные используют специальные спусковые устройства. Сотрудники МЧС прыгают на системах типа Д-6 серии 4, Д-1-5У, П1-У.