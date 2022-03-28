В Камешково сотруднице почты предъявлено обвинение в присвоении денег и имущества Следственный...

В Камешково сотруднице почты предъявлено обвинение в присвоении денег и имуществаСледственный комитет РФ по Владимирской области по материалам региональных УФСБ и УМВД возбудил уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Камешковского района.Она обвиняется в хищении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения.По версии следствия, с января 2021 года по февраль 2022 года начальница одного из отделений связи Ковровского почтамта присвоила более 200 тысяч рублей, а также имущества работодателя на сумму около 70 тысяч рублей.Кроме того, с конца декабря 2021 года по январь 2022 года женщина, являясь начальницей отделения связи в другом населенном пункте, похитила из кассы денежные средства в размере около 100 тысяч рублей, которые предназначались для выплат пенсий и пособий.Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе следкома.