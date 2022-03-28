О его местонахождении ничего неизвестно с 20 марта.

Во Владимирской области уже неделю безуспешно продолжаются поиски известного ведущего О его местонахождении ничего неизвестно с 20 марта.Как рассказали волонтёры из «Лиза Алерт», 26 марта состоялся очередной выезд людей в Шепелево. Группы, состоящие из 13 добровольцев «ЛизаАлерт» и 17 близких пропавшего, прочесали порядка 50 километров. Московское подразделение отряда предоставило снегоступы, необходимые при нынешней погоде.«Проверили ручей Чеклушка и его окрестности, а также новый земельный участок, принадлежащий мужчине. В Шепелево, Злобино, Никулино и на АЗС, расположенных на трассе М7, развесили ориентировки», - уточнили представители ПСО.Отдельную благодарность поисковики выражают жительнице Шепелево Анне, которая приготовила и привезла обед и горячий чай для ребят.Розыск продолжился 27 марта. Местность прочёсывалась силами автономных групп с использованием снегоходов. Судьба пропавшего пока неизвестна.