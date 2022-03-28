В целом товар подорожал в несколько раз.

Жители Владимирской области жалуются на рост цен на канцтовары. Об этом владимирцы пишут в соцсетях.Офисная бумага для принтера подорожала в несколько раз. При чём не только А4, но и А3. Подорожание затронуло многочисленные предприятия, которые ведут документооборот.Сейчас пачку можно приобрести за 1,5 тысячи рублей. Стоимость на онлайн-ресурсах колеблется от 1 до 5 тысяч рублей.Между тем предприимчивые горожане предлагают дефицитный товар по меньшей цене. На популярном сайте объявлений 500 листов Svetocopy готовы отдать за 500 рублей. Правда есть и более высокие ценники - до тысячи рублей. Один из спекулянтов намеревается реализовать две упаковки А3 и А4 за 2900 рублей. Отдельно А3 стоит 2200. До кризиса стоимость А4 варьировалась в среднем от 200 до 300 рублей за пачку.Причиной стали производственные проблемы. Ранее стало известно, что целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске остановил конвейер. Туда из-за санкций перестали поступать необходимые химические реагенты из Финляндии.