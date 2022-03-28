На территории региона за прошедшие сутки 28 марта лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 28 марта лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
50 - во Владимире
30 - в Ковровском районе
18 — в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Юрьев-Польском районе
5 - в Александровском районе
39 - в Муромском районе
6 — в Петушинском районе
4 - в Кольчугинском районе
1 — в Суздальском районе
1 — в Вязниковском районе
3 — в Собинском районе
5 - в Камешковском районе
1 — в Судогодском районе
3 — в Киржачском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 146 894 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).