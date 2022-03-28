На территории региона за прошедшие сутки 28 марта лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 28 марта лабораторно подтверждено 168 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.50 - во Владимире30 - в Ковровском районе18 — в Гусь-Хрустальном районе2 - в Юрьев-Польском районе5 - в Александровском районе39 - в Муромском районе6 — в Петушинском районе4 - в Кольчугинском районе1 — в Суздальском районе1 — в Вязниковском районе3 — в Собинском районе5 - в Камешковском районе1 — в Судогодском районе3 — в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 146 894 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).