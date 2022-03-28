АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» информирует, что с 4 апреля 2022 г....

АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» информирует, что с 4 апреля 2022 г. назначаются пригородные поезда на Дзержинском и Владимирском направлениях.Поезд № 6308 сообщение Гороховец - Н. Новгород (по рабочим дням) будет отправляться в 5:33 и прибывать на конечную станцию в 07:07.Поезд № 6407 сообщением Гороховец – Владимир (ежедневно) будет отправляться в 06:45 и прибывать на конечную станцию в 9:43.Поезд № 6101 сообщением Н. Новгород – Гороховец (рабочие дни) будет отправляться в 5:50 и прибывать на конечную станцию в 7:10.Поезд № 6102 сообщением Гороховец – Н. Новгород (ежедневно, кроме воскресенья) будет отправляться в 6:12 и прибывать на конечную станцию в 7:34.Фото: rzd.ru/