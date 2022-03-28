В Кольчугинском районе судебные приставы заставили работодателя выдать зарплату сотрудникам -...

В Кольчугинском районе судебные приставы заставили работодателя выдать зарплату сотрудникам - сообщает управление ФССП по Владимирской области. Предприятие возвратило работникам более 1,5 миллиона рублей.С начала 2022 года к судебным приставам обратились более 30 работников предприятия, руководство которого по суду обязали вернуть зарплаты.«Будучи своевременно ознакомленным с постановлением о возбуждении исполнительного производства руководство общества с ограниченной ответственностью не торопилось в добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность», − констатировали в ведомстве.После этого пристав вынес постановление о взыскании денег, а также наложил арест на дебиторскую задолженность за газ должника перед дебитором-муниципальным унитарным предприятием. В результате таких мер организация изменила свое поведение и выплатила долги по зарплате сотрудникам.Фото: freepik