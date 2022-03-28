Гусь-Хрустальный городской суд взыскал с Департамента ветеринарии Владимирской области компенсацию...

Гусь-Хрустальный городской суд взыскал с Департамента ветеринарии Владимирской области компенсацию морального вреда за укус ребенка безнадзорной собакойГусь-Хрустальным городским судом рассмотрено гражданское дело к администрации города Гусь-Хрустальный Владимирской области, Департаменту ветеринарии Владимирской области о взыскании компенсации морального вреда.В суде выяснилось, что мама с сыном во время прогулки подверглись нападению безнадзорных собак, большая часть которых имела бирки. Одна из собак укусила ребенка за правую ногу.Пострадавшие обратились в больницу, где мальчику была оказана первая медицинская помощь, выставлен диагноз: ушибленная рана правой голени, проведена вакцинация с последующим систематическим посещением больницы для уколов против бешенства.По факту укуса ее ребенка безнадзорной собакой мать обратилась в дежурную часть полиции Гусь-Хрустального с заявлением о принятии мер реагирования.Суд посчитал обстоятельства причинения истцу и ее несовершеннолетнему сыну морального вреда доказанными, а исковые требования о взыскании компенсации морального вреда обоснованными. Ответчиком по делу стал Департамент ветеринарии Владимирской области, поскольку с марта 2021 года функции уполномоченного органа по организации деятельности при обращении с животными без владельцев переданы от органов местного самоуправления в этот департамент.По мнению суда, департамент не организовал должный контроль за подведомственными учреждениями в части исполнения заключенных договоров по оказанию услуг по отлову животных (собак) на территории г. Гусь-Хрустальный.Исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца и ее несовершеннолетнего сына взыскана компенсация морального вреда (в пользу матери – 10 000 рублей, в пользу несовершеннолетнего – 50 000 рублей), сообщили в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда.Фото: pro-dachnikov.com