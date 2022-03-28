В Судогоде мужчина признан виновным в убийстве знакомого Вынесен приговор 35-летнему жителю...

В Судогоде мужчина признан виновным в убийстве знакомогоВынесен приговор 35-летнему жителю Судогды, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Как мы уже рассказывали, в конце июля 2021 года между приятелями в процессе распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 32-летнему потерпевшему два удара ножом в грудь, от которых последний скончался.В целях сокрытия следов преступления мужчина вывез тело товарища в лес, вырыл в овраге яму и прикопал его там. Тело мужчины с признаками насильственной смерти в лесном массиве у села Ликино 6 августа 2021 года обнаружили грибники.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.Пресс-служба следственного комитета сообщает, что суд приговорил мужчину к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: Pexels.com