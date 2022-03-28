За последние сутки во Владимирской области выявлено 121 случаев заражения коронавирусом. Это на 38 меньше, чем накануне. Госпитализировано 64. Это на 14 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 121 случаев заражения коронавирусом. Это на 38 меньше, чем накануне. Госпитализировано 64. Это на 14 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 146 579. В лидерах по приросту Владимир – 33 заболевших за сутки. Муром и Гусь-Хрустальный на втором месте – 25.