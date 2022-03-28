За последние сутки во Владимирской области выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. Это на 26 больше, чем накануне. Госпитализировано 5. Это на 59 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. Это на 26 больше, чем накануне. Госпитализировано 5. Это на 59 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 146 726. В лидерах по приросту Владимир – 35 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 24. На третьем