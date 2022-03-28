За последние сутки во Владимирской области выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Это на 21 больше, чем накануне. Госпитализировано 14. Это на 9 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Это на 21 больше, чем накануне. Госпитализировано 14. Это на 9 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 146 894. В лидерах по приросту Владимир – 50 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 39. На третьем