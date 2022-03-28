Напомним, за указанную провинность любителям удить рыбу грозит от 800 до 4000 рублей штрафа.

Во Владимирской области спасатели провели акцию «Тонкий лёд». Вместе с чиновниками и полицией сотрудники МЧС провели рейд по предотвращению провала людей под воду.Профилактическое патрулирование состоялось в минувшую субботу на водоёме Букля в Камешковском районе. В выходной день на подлёдную рыбалку приехали порядка 200 человек. При этом с 20 марта постановлением выход на лёд запрещён.Увидев инспекторов ГИМС, рыбаки поспешили ретироваться с насиженных мест. Однако, местные власти зафиксировали госномера автомобилей, чтобы установить нарушителей и составить на них протоколы. Всего планируется составить 28 протоколов. Напомним, за указанную провинность любителям удить рыбу грозит от 800 до 4000 рублей штрафа.