Нарушителям грозят штрафы. За рыбалку в запрещённых местах выпишут от 2000 до 5000 рублей. За голову каждой рыбы также предусмотрены санкции.

Во Владимирской области с 1 апреля до 10 июня введут ограничения на места и способ ловли рыбы. Добыча запрещена всеми орудиями, кроме поплавочной и донной удочки. Максимальное количество крючков - не более двух у одного рыбака.Добавим, что власти определили 89 мест нереста, в которых жителям нельзя заниматься любимым хобби. Полный список размещён .Нарушителям грозят штрафы. За рыбалку в запрещённых местах выпишут от 2000 до 5000 рублей. За голову каждой рыбы также предусмотрено материальной наказание. При этом граждане могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.