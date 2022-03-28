Один из крупнейших благотворительных фондов страны передал гуманитарную помощь для переселенцев из...

Один из крупнейших благотворительных фондов страны передал гуманитарную помощь для переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР, которые сегодня находятся во Владимирской области. Часть проживает на территории лагеря "Олимп". Какие вещи привезли волонтеры и каким будет следующий этап помощи -в репортаже моих коллег.Волонтеры работают слаженно и быстро- в лагерь "Олимп" прибыл важный груз. Гуманитарная помощь для 149 беженцев из Мариуполя и Волновахи- Там размерный ряд уже выложен вчера. Пришел человек, вы понимаете уже или вы спрашиваете у него. У него сорок восьмой размер одежды, и вы выдаете по списку по списку ,который я вам сейчас раздам.В перечне: одежда, обувь,средства личной гигиены, постельные принадлежности. А вот маленьким - в любое время - нужны игрушки. У семьи Марины Баграмян из Мариуполя было всего 10 минут на сборы. После семнадцати дней под обстрелами...Маринэ Баграмян, жительница г. Мариуполя:- Мы жили там, нам одно рассказывали за Россию, что это страна агрессор. Сейчас мы видим вообще другую картину. Настолько люди спокойные, принимают нас, выслушивают. Я в шоке. Огромная благодарность всем вам, всем ребятам спасибо. Все хорошо,домой только хочется вернуться поскорее.Гуманитарную помощь для беженцев собрал Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Она рассчитана на тысячу двести человек. Руки и машины предоставили региональные организации.Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко:- Сейчас мы выделили порядка ста миллионов рублей на текущий квартал,для того чтобы реагировать оперативно на те самые острые потребности,которые возникают у людей.Виктория Дерипаско, руководитель исполкома ОНФ во Владимирской области:- В лагерь "Олимп" мы привезли очередную партию гуманитарной помощи. И как всегда волонтеры штаба "Мы вместе" , партнеры акции ОНФ, региональное отделение Красного креста спешит на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.Эти вещи должны закрыть базовые потребности. Следующий этап- психологическая помощь. Всем, кто прибыл во Владимирскую область из зоны боевых действий пора возвращаться к мирной жизни.Екатерина Васильева, Любовь Клюквина, Александр Чунаев."Вести-Владимир"