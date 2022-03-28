Необходимо провести работы по уборке территорий, посадке деревьев и кустарников.

В апреле во Владимирской области пройдёт месячник санитарной очистки и благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.«Весна – время наведения порядка. Необходимо провести все работы по уборке территорий, посадке деревьев и кустарников до 24 апреля. Особого внимания требуют памятники погибшим в Великой Отечественной войне», − отметил Александр Авдеев.Губернатор поручил актуализировать список всех мемориалов. Их благоустройство должно завершиться к Дню Победы.Местным властям рекомендовано заняться очисткой дренажных систем, зелёных зон, мест массового отдыха людей, источников забора питьевой воды, а также ликвидацией несанкционированных свалок мусора.Массовый субботник предлагается провести 23 апреля. К участию в мероприятии власти намерены привлечь население и трудовые коллективы. Напомним, что в прошлом году на уборку улиц в регионе вышло около 170 тысяч человек.