26 марта во Владимире в четвертый раз прошел этап всероссийского турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В этом году Владимирскую ..

26 марта во Владимире в четвертый раз прошел этап всероссийского турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В этом году Владимирскую область представляли три команды: камешковский и ляховский детские дома, а также школа-интернат из Гусь-Хрустального. Они заняли 3, 4 и 5 место соответственно. Победила рязанская школа-интернат №26, на второй строчке расположилась Красносвободненская санаторная школа-интернат из Тамбовского района.