27 марта в США прошла ежегодная церемония Оскар. На этот раз не обошлось без скандала с участием Уилла Смита.

27 марта в США прошла ежегодная церемония "Оскар". На этот раз не обошлось без скандала с участием Уилла Смита.Актер устроил драку во время церемонии. Претендент на награду киноакадемии вышел на сцену и ударил кулаком в лицо комика Криса Рока, сообщает . Ранее тот отпустил оскорбительную шутку в адрес жены артиста Джады Пинкетт-Смит, назвав ее прическу "удивительной, очень короткой".В последнее время актриса страдает от алопеции – у нее выпадают волосы. Скорее всего, именно поэтому Уилл Смит не сдержался.Когда актер вышел на сцену, чтобы получить заветную статуэтку "Оскара", то попытался сгладить ситуацию. "Ты должен позволять людям обращаться к тебе с неуважением и улыбаться при этом. Так устроен этот бизнес. Приношу извинения всем коллегам, а также прошу прощения у Академии", – цитирует Уилла Смита .