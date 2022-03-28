Приём заявок на участие в кинофоруме Шередарь закончен. Отобрано сто семьдесят пять работ из...

Приём заявок на участие в кинофоруме "Шередарь" закончен. Отобрано сто семьдесят пять работ из тридцати семи регионов России.Организаторы отмечают, в этом году основными темами стал поиск смысла жизни, рассказы о тех, кто нашёл своё призвание. Главными героями стали те, кто заботится о ДРУГИХ и те, о КОМ заботятся. Авторов сюжетов и короткометражных игровых и документальных фильмов волнуют разноплановые вопросы - от смысловой наполненности языка до травли среди подростков.Напомним, кинофорум "Шередарь" стал площадкой неформального общения шесть лет назад. В этом году он откроется 18-го апреля в Москве, а его основная программа пройдёт во Владимирской области на базе реабилитационного центра.